Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy podparte. Niebawem przywrócony ruch na wszystkich pasach

Zakończyły się główne prace przy podparciu Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Udało się to ponad 2 tygodnie przed terminem.

Pod wiaduktami ustawionych zostało 8 podpór, z których każda składa się z 4 żelbetowych słupów. Pozwoliły one wzmocnić wiadukty oraz rozpocząć prace naprawcze. W najbliższych dniach będą prowadzone prace przy nawierzchni.Rozpoczynają się też prace odbiorowe oraz wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.- Od połowy czerwca będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km. Pojazdy ciężarowe będą mogły poruszać się wyłącznie prawym pasem ruchu czyli od strony chodnika, a lewy pas na każdym z obiektów będzie przeznaczony dla pojazdów o wadze nie przekraczającej 3,5 tony - powiedział Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.W połowie czerwca przywrócony zostanie ruch na wszystkich pasach i rozpoczną się dalsze prace naprawcze pod obiektem, ale nie będą powodowały one utrudnień w ruchu. Koszt podparcia obu wiaduktów to ponad 1,5 mln zł.Zgodnie z otrzymaną ekspertyzą wykonane podpory i prace naprawcze mają charakter zachowania funkcji przeprawy i pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat. Drogowcy przygotowali wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich:I. Prace przygotowawcze, koncepcje, dokumentacja techniczna:• wykonanie szeregu napraw umożliwiających przedłużenie funkcjonalności obiektu do roku 2030. Obecne prace realizowane w okresie 2020-2021,• ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji projektowej dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2022, wykonanie koncepcji w latach 2022-2023,• ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami technicznymi) dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2023, realizacja w latach 2023-2025.II. Realizacji inwestycji:• uzyskanie pozwolenia na budowę – rok 2025.• przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – rok 2026.• rozbiórka i budowa nowych obiektów inżynierskich: lata 2026 – 2029.Szacowany obecnie wstępnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln.Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973. Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.