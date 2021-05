Przywilej Chełmiński z 1251 roku wpisany na krajową listę UNESCO [wideo]

Przechowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 r. został wpisany na listę krajową programu UNESCO „Pamięć Świata".

Akt nadania praw miejskich dla Chełmna i Torunia zastąpił pierwotny akt z 1233 roku, który spłonął. Zawarto w nim nowe prawo miejskie, wzorowane na Zachodzie Europy. - Dokument jest sporządzony na bardzo trwałym materiale, jakim jest pergamin. To specjalnie wyprawiona, wygarbowana skóra zwierzęca. Jest pisany specjalnym atramentem, bez użycia wody - mówi Beata Herdzin, dyrektor Archiwum w Toruniu. - Różni się trochę w treści w stosunku do pierwszego Przywileju. Zmienione jest na przykład miejsce lokalizacji. Miasto zostało przesunięte kilka kilometrów w górę rzeki.Jak dodaje, są to najbardziej postępowe zapisy. - Po pierwsze wprowadzono instytucję Rady Miejskiej i to, co podkreślamy szczególnie - prawo dziedziczenia dla kobiet. Można powiedzieć, że już wtedy była większa demokracja – dodaje dyrektor.To jeden z najważniejszych dokumentów dla historii Polski. Certyfikat zostanie wręczony toruńskiemu Archiwum 10 czerwca w Belwederze. Z kolei w dniach 10-12 czerwca mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć wszystkie zbiory toruńskiego Archiwum, które zostały wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO.