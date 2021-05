Chcą więcej pieniędzy dla służby zdrowia. „Lewica poprze każdą taką ustawę”

Lewica chce większego wsparcia finansowego dla szpitali miejskich i powiatowych w regionie. - Pomoc umożliwiają pieniądze z budżetu unijnego - mówi poseł Krzysztof Gawkowski.

- 850 milionów euro, 4 miliardy złotych to szansa żeby każdy obywatel i każda obywatelka dostali się do lekarza w ciągu 30 dni , że pielęgniarek w Polsce nie zabraknie – przekonuje poseł Lewicy. - Wszystkie projekty ustaw, które będą w polskim parlamencie, a będą dawały większe nakłady na służbę zdrowia Lewica będzie popierała – obiecuje. - Zwiększenie stawek - żeby na służbę zdrowia wydawać ponad 7 proc. produktu krajowego brutto. Chcemy to zrobić do roku 2024. Chcemy większych wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Wspieramy je w walce. Polska służba zdrowia potrzebuje opieki tu i teraz.Jak podkreślił Krzysztof Gawkowski, w przypadku wsparcia dla służby zdrowia, „nie ma wroga w żadnej partii politycznej".