Cysterna z paliwem przewróciła się, kierowca osobówki uwięziony w aucie

Poważny wypadek na DK nr 25 między Nową Wsią Wielką i Tarkowem Dolnym. Doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego i cysterny wiozącej paliwo.

Samochód ciężarowy w wyniku zderzenia wypadł z drogi i przewrócił się na bok. W samochodzie osobowym został uwięziony kierowca. Strażacy uwolnili go i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. W ciężkim stanie trafił do jednego z bydgoskich szpitali.Ze zbiorników własnych przewróconej ciężarówki wycieka paliwo. Na szczęście nie doszło do wycieku przewożonej w cysternie benzyny. Kierowca cysterny nie odniósł żadnych obrażeń.Ruch na DK nr 25 jest całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Organizowany jest objazd z m.in. z Nowej Wsi Wielka do Złotnik Kujawskich przez m. Krążkowo i Pęchowo. Na miejscu pracują strażacy z Nowej Wsi Wielkiej, Brzozy i Bydgoszczy, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.