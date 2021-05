Grażyna Szabelska wiceprzewodniczącą bydgoskiej rady miasta? Chce tego klub PiS

Prawo i Sprawiedliwość zgłosi na jutrzejszej sesji (26 maja) Rady Miasta Bydgoszczy kandydaturę Grażyny Szabelskiej na wiceprzewodniczącą - ogłosił podczas konferencji prasowej Jarosław Wenderlich, przewodniczący Klubu Radnych PiS. Z dotychczasowej funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta zrezygnował Szymon Wiłnicki, reprezentant Inicjatywy Polskiej.

- Chcemy zaproponować kandydaturę dr Grażyny Szabelskiej na wiceprzewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy. Pani radna jest wiceprzewodniczącą komisji kultury, ma bardzo bogate doświadczenie samorządowe, jest pełnomocnikiem wojewody kujawsko-pomorskiego. Liczymy na refleksję, na to, że większość zgodzi się i dopuści do prezydium kandydaturę opozycji. Mamy nadzieję, że wtedy także sesje będą lepiej prowadzone - argumentował Jarosław Wenderlich.Grażyna Szabelska zaapelowała do prezydenta Bydgoszczy, by nie wyraził zgody na budowę spalarni niebezpiecznych odpadów.- Spalarnia miałaby powstać na terenach byłego Zachemu. Wiadomo, że przez kilkadziesiąt lat mieszkańcy Kapuścisk, Łęgnowa - tych okolicznych osiedli cierpieli z powodu zanieczyszczeń jakie czynił Zachem. Teraz mieszkańcy Łęgnowa dalej ponoszą tego konsekwencje. W tym obszarze jest również spalarnia ProNatury, która również nie pozostaje zupełnie obojętna na środowisko. Z związku z tym nie wyrażamy zgody na kolejną spalarnie w tym miejscu - powiedziała Szabelska.Grażyna Szabelska zaapelowała też do bydgoszczan, by zgłaszali swój sprzeciw w trwających konsultacjach społecznych. Swoje uwagi co do budowy kolejnej spalarni w Bydgoszczy można zgłaszać do 12 czerwca.Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości obawia się, że Bydgoszczy może grozić paraliż komunikacyjny, dlatego chce poznać stanowisko prezydenta Rafała Bruskiego dotyczące rozmów ze związkami zawodowymi MZK.Radni PiS zapowiedzieli też, że podczas środowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy będą domagać się wyjaśnień w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście.