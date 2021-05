Konfederacja przeciwko paszportom covidowym i „szczepionkowej dyskryminacji”

Każdy powinien mieć wolny wybór w sprawie szczepień przeciw COVID-19 - uważają przedstawiciele Konfederacji. Konferencję w tej sprawie zorganizowali w Inowrocławiu.

- Debata jest jednostronna, wykluczająca dla wszystkich odmiennych zdań. Nie dajmy się podzielić, każdy z nas musi indywidualnie ocenić zagrożenie. Każdy musi wybrać samemu. Z jednej i z drugiej strony istnieje jakieś ryzyko. W przypadku szczepionki nie jest to niekwestionowana tylko i wyłącznie korzyść, mogą wystąpić jakieś powikłania i musimy sami sobie odpowiedzieć na pytanie czy bardziej boimy się wirusa czy szczepionki - powiedział Adrian Rotnicki z partii KORWiN.- Rząd Morawieckiego jeszcze nie tak dawno opowiadał się za tym, że nie będzie zmuszał obywateli i przyjmował paszportów covidowych, natomiast nagle to zdanie się zmieniło. Pytanie dlaczego, czy ma związek z 770 miliardami pożyczki zwanej pomocą unijną? Stajemy po stronie obywateli - tych, którzy będą dyskryminowani za to, że zgodnie ze swoją wolą i sumieniem nie chcą się zaszczepić. A takie osoby, niestety, nie będą mogły pójść do baru, pubu, kina czy restauracji czy swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej - dodał Filip Strzemkowski, pełnomocnik Ruchu Narodowego w województwie kujawsko-pomorskim, jeden z liderów Konfederacji w powiecie inowrocławskim.