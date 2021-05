Ulica Skorupki: wieczny plac budowy i wysypisko śmieci. A deweloper milczy

- Żyjemy jak w slumsach - mówią mieszkańcy jednej z kamienic przy ul. Skorupki w Bydgoszczy. Na posesji zalegają śmieci, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie reaguje na prośby o zrobienie porządku. Zresztą samo funkcjonowanie wspólnoty także budzi wątpliwości mieszkańców.

Szwederowo. Stara kamienica, a w niej wyremontowane mieszkania. Dla osób, które kupiły je od dewelopera miały być spełnieniem marzeń, ale okazało się inaczej.- Deweloper kupił całą kamienicę i wyremontował nam te mieszkania - to jest prawda - mówi właścicielka mieszkania. - Natomiast cała reszta typu elewacja - stoi. Dookoła zalegają śmieci. To wygląda trochę jak takie bydgoskie slumsy.Mieszkańcy mówią wprost - pojemników jest za mało, do tego zalegające odpady budowlane i niereagujący na sygnały deweloper i zarząd wspólnoty. Sprawa zalegających śmieci trafiła więc do Straży Miejskiej. Wiadomo, że powinny zniknąć do 26 maja. Lokatorzy mają wątpliwości, ich zdaniem liczba mieszkańców może być zaniżona.- Sprawdzimy to - deklaruje Klaudia Subutkiewicz, dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi bydgoskiego ratusza. - W tej sprawie już podjęliśmy czynności, zgodnie z liczbą zadeklarowanych osób zleciliśmy dostawienie pojemników, natomiast w związku z tym, że dochodzą do nas sygnały, że tych osób może być więcej, niż w deklaracji, to również będziemy podejmować czynności za pośrednictwem straży miejskiej.Mieszkańcy mają też wątpliwości, co do wspólnoty mieszkaniowej, która się utworzyła. O komentarz do sprawy poprosiliśmy dewelopera, ale do tej pory nie odpowiedział na nasze pytania.A więcej o tym, jak żyją mieszkańcy przy ul. Skorupki dziś (25.05.) o 16.30 w audycji Nasz mały świat.