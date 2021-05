Cztery samorządy będą wspólnie budować obwodnicę Golubia - Dobrzynia

Cztery samorządy podpiszą we wtorek (25.05.) porozumienie w sprawie budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Pierwszym etapem inwestycji będzie przygotowanie dokumentacji. Jej opracowanie może potrwać dwa lata.

- Po to zlecamy wykonaniu studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego, żeby specjaliści z różnych dziedzin wyznaczyli tę trasę - mówi Mariusz Piątkowski, burmistrz Golubia - Dobrzynia. - Golub -Dobrzyń, pomimo tego, że jest niewielkim miastem, jest położony na trasie ważnych szlaków, kilku dróg wojewódzkich. W związku z różnicą wysokości terenu, zwłaszcza ten transport tranzytowy poprzez nasze miasto jest utrudniony.



- W tym projekcie uczestniczyć będą samorząd województwa plus samorząd miasta Golubia-Dobrzynia, powiatu i gminy. Koszt przewidujemy na 600 tys. Latem ogłosimy konkurs na tę dokumentację. Głęboko w to wierzymy, że środki z nowej perspektywy już od jesieni może przyszłego roku, a na pewno od początku 2023 roku będą dostępne dla naszego województwa. Planujemy zbudowanie 13 obwodnic, ale złożyliśmy nasz wniosek na budowę trzech obwodnic ze środków rządowych, i to jest obwodnica w Tucholi, w Rypinie i w Brodnicy - mówił Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa.

Drugim porozumieniem, które podpiszą 25 maja samorządy, będzie przygotowanie dokumentacji dla budowy ronda u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w Golubiu Dobrzyniu.