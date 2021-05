41-latek z Nakła poszukiwany listem gończym został zatrzymany w Gdyni

Odpowie m.in. za kradzież, przestępstwo narkotykowe oraz składanie fałszywych zeznań. 41-letni mieszkaniec Nakła nad Notecią poszukiwany listem gończym został zatrzymany w Gdyni. Teraz spędzi trzy lata w więzieniu.

- 41-latek od ubiegłego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymany trafił do jednostki policji na Pomorzu, skąd przewieziono go do placówki penitencjarnej - poinformowała oficer prasowa KPP w Nakle nad Notecią podkom. Justyna Andrzejewska.Poszukiwany listem gończym miał w swojej kartotece m.in. przestępstwo sprzedaży środków odurzających, kradzież, składanie fałszywych zeznań. Dodatkowo nie płacił alimentów. - Nakielanina poszukiwali kryminalni z miejscowej komendy powiatowej, a przełom w sprawie nastąpił kilka dni temu. Wówczas ustalili, że 41-latek ukrywa się w jednym z domów na terenie Gdyni. Skoro świt mundurowi zapukali pod wytypowany adres - relacjonuje podkom. Andrzejewska. - Choć kobieta, która otworzyła drzwi zaprzeczała, by w mieszkaniu ktokolwiek się ukrywał, funkcjonariusze nie dali wiary jej słowom. Szybko okazało się, że w czasie, kiedy rozmówczyni próbowała odwrócić uwagę policjantów, poszukiwany wyszedł tylnym wyjściem. Jego zaskoczenie, kiedy zobaczył czekających na niego nakielskich kryminalnych, było ogromne.Teraz mężczyzna spędzi trzy lata w więzieniu za popełnione przestępstwa.