„Rok pod znakiem pandemii”. Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

Po debacie nad raportem o stanie województwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok sejmik udzielił w poniedziałek wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa.

Raport o stanie województwa przedstawił marszałek Piotr Całbecki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii i większość działań marszałkowskiej administracji musiała zostać podporządkowana związanym z nią koniecznościom. - Jako uzupełnienie interwencyjnych działań rządowych stworzyliśmy własny pakiet antykryzysowy, co było możliwe dzięki temu, że mieliśmy do dyspozycji środki naszego RPO, a Komisja Europejska szybko zatwierdziła w nim zmiany. 910 mln zł przeznaczone na interwencję w służbie zdrowia, gospodarce i sferze wsparcia społecznego - przyniósł pozytywne skutki, także dla planowania naszej przyszłości - mówił marszałek.Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020 przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk. - Zrównoważony wynik budżetowy jest efektem przede wszystkim znacznie większych niż zakładano wpływów z podatków od firm. To dobry prognostyk dla gospodarki regionu i naszych możliwości rozwojowych - mówił.Sejmikowa Komisja Rewizyjna - uwzględniając opinie pozostałych komisji stałych sejmiku i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej - rekomendowała sejmikowi przyjęcie absolutorium.Przed sesją radni oddali hołd Bronisławowi Malinowskiemu, związanemu z naszym regionem wybitnemu polskiemu lekkoatlecie, długodystansowcowi, złotemu i srebrnemu medaliście olimpijskiemu, wicemistrzowi świata, wielokrotnemu mistrzowi Polski, do dziś niepokonanemu rekordziście kraju w biegach długich. Imponującą karierę sportową Malinowskiego przerwała 40 lat temu tragiczna śmierć. Przed Urzędem Marszałkowskim otwarto mobilną wystawę plenerową mu poświęconą.