Ponad 7 mln do podziału. Torunianie zgłaszają inwestycje do budżetu obywatelskiego

Osiedlowe siłownie, bezpieczne przejścia przy szkołach czy nowe nasadzenia? Co w tym roku torunianie zgłoszą do budżetu obywatelskiego? Wnioski będzie można składać od 1 czerwca.

Do podziału w 2022 roku jest 7 mln 220 tys. zł. - Są też nowości. Maksymalna wartość projektów inwestycyjnych remontowych i modernizacyjnych, związanych na przykład z urządzaniem terenów zieleni to kwota w pulach lokalnych w wysokości 300 tys. zł. Natomiast w pozostałych projektach wartość jednego nie jest większa niż 80 tys. zł - przekazał prezydent Michał Zaleski- Okres składania wniosków w tym roku trwa aż 30 dni, następnie po tym okresie - w ciągu 14 dni wszystkie projekty zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta - mówił Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji w Urzędzie Miasta. - Potem rozpocznie się okres związany ze składaniem uwag do projektów i aż do 10 września zespół powołany przez pana prezydenta będzie analizował wnioski pod kontem merytorycznym. Po tym całym okresie odwoławczym, 1 października będzie ogłoszona lista ostateczna projektów do głosowania - dodał.Głosowanie rozpocznie się 16 października. Więcej na torun.pl