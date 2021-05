Która gmina najlepiej „spisuje się” w spisie powszechnym? A która najgorzej?

8 milionów osób wypełniło kwestionariusz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Najwięcej spisało się w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim.

Jak wygląda sytuacja na Kujawach i Pomorzu? - o tym Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.– W województwie kujawsko-pomorskim spisało się już ponad 420 tys. osób. Najlepiej spisują się mieszkańcy gmin: Barcin, Sępólno Krajeńskiej czy Osięciny. Najsłabiej mieszkańcy gmin: Kęsowo, Dobrzyń nad Wisłą czy Brzozie. Do pracy ruszyli nasi rachmistrzowie, oni pomogą spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie przez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej – powiedziała Małgorzata Górka.Pojawiają się problemy w spisie przez telefon. Osoby, do których dzwonią rachmistrzowie na ogół nie przekazują swoich danych - proszą o przysłanie rachmistrza do domu, ale - z powodu epidemii - nie jest to możliwe.