Zginęli w 1939 roku, teraz archeolodzy odnaleźli ich szczątki

Zapomniane miejsce pochówku polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku odnaleziono w lesie koło Gródka we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Fot. Wdecki Park Krajobrazowy

Zapomniane miejsce pochówku polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku odnaleziono w lesie koło Gródka we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Fot. Wdecki Park Krajobrazowy

Zapomniane miejsce pochówku polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku odnaleziono w lesie koło Gródka we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Fot. Wdecki Park Krajobrazowy

Zapomniane miejsce pochówku polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku odnaleziono w lesie koło Gródka we Wdeckim Parku Krajobrazowym.

W zbiorowym grobie pochowano trzy osoby - mówi Mateusz Sosnowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego.– Nasz zespół terenowy przystąpił do ekshumacji odkrytego grobu. W trakcie prac okazało się, że jest to mogiła polskich żołnierzy z września 1939 roku. Spoczywało w niej 3 żołnierzy, którzy polegli zapewne w pierwszych dniach wojny, kiedy na terenie miejscowości Gródek trwały jeszcze walki. Szczątki żołnierzy zostały przekazane władzom gminy Drzycim, natomiast po przeprowadzeniu dalszych analiz żołnierze zostaną złożeni do jednej z mogił wojennych na terenie tej gminy. Niestety w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic o tożsamości odnalezionych żołnierzy – powiedział Mateusz Sosnowski.Pomóc w identyfikacji mogą znalezione w mogile znaki tożsamości, które są jednak w złym stanie. Badania na tym terenie prowadzą archeolodzy pod przewodnictwem Olafa Popkiewicza.