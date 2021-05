Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w niedzielę wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przez burzami z gradem dla wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 13.00 do godziny 21.00 w niedzielę. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a miejscami spodziewany jest grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia burz i gradu w regionie kujawsko-pomorskim IMGW określił na 80 proc.