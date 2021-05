Strażacy w akcji: zderzenie na Os. Leśnym i zadymienie przy Chodkiewicza [zdjęcia]

Zderzenie na skrzyżowaniu Czerkaskiej i Sułkowskiego./fot. Bydgoszcz 998 Zderzenie na skrzyżowaniu Czerkaskiej i Sułkowskiego./fot. Bydgoszcz 998 Zderzenie na skrzyżowaniu Czerkaskiej i Sułkowskiego./fot. Bydgoszcz 998 Zadymienie w pustostanie przy ul. Chodkiewicza./fot. Bydgoszcz 998 Zadymienie w pustostanie przy ul. Chodkiewicza./fot. Bydgoszcz 998 Zadymienie w pustostanie przy ul. Chodkiewicza./fot. Bydgoszcz 998

W sobotnie popołudnie (22.05.), na skrzyżowaniu Czerkaskiej i Sułkowskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów. W jednym z aut były dzieci, na szczęście, w zdarzeniu tym nikt poważnie nie ucierpiał. Kolejna strażacka akcja tego dnia, to wezwanie do zadymionego pustostanu przy ul. Chodkiewicza. I tym razem, wszystko skończyło się dobrze.