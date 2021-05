Ponadroczny chłopiec zaczął się dusić w czasie snu. Pomogli policjanci

Policjanci patrolujący Golub-Dobrzyń udzieli pomocy chłopcu w wieku roku i siedmiu miesięcy, który w czasie snu zaczął się dusić. Przerażona matka z dzieckiem na rękach podbiegła do funkcjonariuszy wzywając pomocy.

- Do policjantów patrolujących miasto w środę rano (19.05.) podbiegła kobieta z dzieckiem na rękach wołając o pomoc. Z jej relacji wynikało, że synek podczas snu zaczął się dusić. Funkcjonariusze natychmiast sprawdzili funkcje życiowe i drogi oddechowe chłopczyka, ułożyli go w tzw. pozycji właściwej, co poskutkowało stopniowym powrotem prawidłowego oddechu. Udzielając pomocy wezwali pogotowie ratunkowe - poinformowała w piątek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, asp. szt. Małgorzata Lipińska.Do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego policjanci kontrolowali funkcje życiowe dziecka, aby w razie potrzeby przystąpić do resuscytacji. Chłopiec przekazany został służbie medycznej i trafił pod specjalistyczną opiekę.