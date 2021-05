Rodzina bielików z Borów Tucholskich ma w domu kamerę. Podglądajcie! [link do transmisji]

Jak wygląda codzienne życie rodziny bielików? Można się przekonać oglądając przekaz na żywo z gniazda tych niezwykłych ptaków. Pierwsza w regionie transmisja ruszyła w Nadleśnictwie Woziwoda.

Kamerę udało się zainstalować na 25-metrowej sośnie.- Wcześniej - kilka lat temu - udało się to tylko dwa razy w Polsce - mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.- Można podglądać życie rodzinne bielików, wspólną kolację o zachodzie słońca, rodzinne kłótnie, no i odpoczynek po ciężkim dniu. Dlaczego tak rzadko? Bo bieliki to bardzo ostrożne ptaki. Nawet kiedy kamery umieszczamy obok gniazda przed sezonem lęgowym, to ptaki nie akceptują podglądającego sprzętu. Zapraszamy do obserwowania w tej chwili już pięciu tygodniowych maleństw, jeszcze są w szarym puchu. Na razie zajmuje się nimi troskliwie mama, tata dba o to, żeby cała rodzina była najedzona. Za niedługo także mama będzie wyruszać po pożywienie, a za około miesiąc, bądź półtora, zobaczymy pierwsze loty młodych bielików.Więcej o bielikach: TUTAJ Link do: TRANSMISJI



Przekaz online z gniazda bielika Haliaeetus albicilla w Borach Tucholskich to wspólne przedsięwzięcie Komitetu Ochrony Orłów, Nadleśnictwa Woziwoda i Polskiego Radia S.A. promujące ochronę starych lasów i największego polskiego gatunku ptaka drapieżnego – bielika. Gniazdo i stary las w promieniu do 200 m są chronione za pomocą całorocznej strefy ochronnej, gdzie nie prowadzi się żadnych prac leśnych.Gniazdo, z którego jest prowadzona transmisja, znajduje się na 140-letniej sośnie na wysokości około 25 metrów i jest zajmowane przez ptaki od trzech lat. W 2020 r. opuściły je dwa młode. Wcześniej bieliki gniazdowały od końca lat 90-tych XX w. w 160-letnim lesie sosnowym nad jednym z rybnych śródleśnych jezior. Do lęgów zachęciło je wtedy sztuczne gniazdo wybudowane przez wolontariuszy KOO. To stanowisko tych wyjątkowych ptaków istnieje więc co najmniej 25 lat