W Chełmnie wspominano przedwojennych kadetów: ich waleczność, etos

Otwarciem wystawy poświęconej przedwojennej szkole Kadetów w Chełmnie rozpoczęły się w tym mieście uroczystości związane ze Światowym Dniem Kadeta (21 maja). Wspominano m.in. setną rocznicę udziału kadetów w III Powstaniu Śląskim.

Na terenie jednostki wojskowej, gdzie w przeszłości stacjonował jeden z Korpusów Kadetów zorganizowano uroczystość z okazji setnej rocznicy udziału Kadetów w III Powstaniu Śląskim.- Zebraliśmy się tutaj, w Chełmnie, przy tablicy upamiętniającej działalność Korpusu Kadetów, przedwojennego Korpusu Kadetów - mówi generał brygady Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw programu „Zostań żołnierzem". - Chcemy wspomnieć ich postawę, działalność wszystkich trzech Korpusów Kadetów II Rzeczypospolitej. Jak ważnym elementem kształcenia wojskowego były korpusy kadetów świadczy fakt, że osobistą opieką objął ich marszałek Józef Piłsudski. Ale spotykamy się również dzisiaj po to, aby wspomnieć udział kadetów w III Powstaniu Śląskim. Potem kadeci kontynuowali odbudowę państwa polskiego po długoletnich rozbiorach. Jestem pewien, patrząc na was i rozmawiając z wami, kadeci, że będziecie kultywowali tą tradycję, będziecie ją kultywowali zarówno w mundurze, ale również dla tych, którzy nie będą chcieli się związać z wojskiem, swoją postawą życia w cywilu.Obchodom towarzyszy wystawa. - Ekspozycja zaprezentowana jest w muzeum i prezentuje życie codzienne tej przedwojennej elity wojskowej - zapowiada Anna Grzeszka - Koźlikowska, starszy kustosz Muzeum Ziemi Chełmińskiej.Dodajmy, że święto kadetów ustanowił Marszałek Józef Piłsudski w 1930 roku.