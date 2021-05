Idźcie do Teatru Impresaryjnego we Włocławku! Prezentują się tam...psy

W pandemii wiele psów i kotów z włocławskiego schroniska dla zwierząt znalazło domy. Ale nie te najstarsze, bezdomne nawet od kilku lat. By zachęcić do adopcji „seniorów" schronisko, we współpracy z włocławskim Teatrem Impresaryjnym, przygotowało wystawę pt. „Sztuką jest mieć psa".

- Pandemia stała się takim momentem, gdzie rzeczy niemożliwe stały się możliwe, to znaczy współpraca, która wydawała się taka nieracjonalna, czyli współpraca teatru ze schroniskiem dla zwierząt, okazała się strzałem w dziesiątkę - mówi dyrektor Teatr Monika Budzeniusz.- Powstał taki pomysł, żeby przedstawić zwierzaki do adopcji na specjalnej wystawie w Teatrze Impresaryjnym: „Sztuką jest mieć psa - mnie nie gramy my naprawdę żyjemy". Chciałyśmy, żeby osoby, które odwiedzają teatr, nasi widzowie przychodzący tutaj na koncerty, na spektakle, żeby przy okazji tej bytności w teatrze zwróciły uwagę na tę wystawę. Być może wśród widzów znajdą się osoby, które zechcą adoptować zwierzaka, ale „Sztuką jest mieć psa" to również pewna idea. Wzięcie psa, kota, jakiegokolwiek zwierzaka wiąże się z określoną odpowiedzialnością (...). Nie sztuką jest wziąć psa, ale stworzyć z nim więź.- Popatrzcie, na tych plakatach są zwierzęta, które są u nas naprawdę już dłuższy czas. Są to zwierzęta starsze, niezauważalne. Dlaczego? Dlatego że osoby, które chcą adoptować zwierzę ze schroniska oglądają się za pieskiem małym, młodym, najlepiej, żeby był to szczeniak, rasowy. Większość przedstawionych tutaj zwierząt, to zwierzęta starsze. Ludzie na takie psy, niestety, nie zwracają uwagi. Jest to strasznie przykre nie tylko dla nas. Te zwierzaki czekają cały czas na swój dom... - mówi Sylwia Warchoł ze Schroniska dla zwierząt.Więcej w materiale Agnieszki Marszał.Wystawę „Sztuką jest mieć psa" można oglądać we foyer Teatru Impresaryjnego. Do każdego zdjęcia zwierzaka dodano jego krótką charakterystykę.