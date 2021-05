Nowy zastępca prezydenta Grudziądza zajmie się edukacją i polityką społ.

Róża Lewandowska została nowym zastępcą prezydenta Grudziądza. Przez ostatnich kilkanaście lat była prezesem grudziądzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i członkiem Zarządu Głównego ZNP, a od kilku lat również miejską radną.

Jak mówi nowa praca to nowe wyzwanie. Jej priorytetem ma być współpraca i dialog.- Taki jest mój cel, bo moim zdaniem rozmowa, współpraca i wspólne działanie powoduje to, że można iść do przodu - powiedziała Róża Lewandowska.Edukacja i polityka społeczna wymagała wsparcia. Stąd ta nominacja - tłumaczył prezydent Grudziądza.- To dwa bardzo trudne obszary, a Róża Lewandowska jest dobrze przygotowana. Doskonale zna sprawy związane z edukacją, ale także z pomocą społeczną, ponieważ była bardzo aktywnym działaczem PCK- powiedział Maciej Glamowski.Sytuacja kadrowa w grudziądzkim ratuszu jest rozwojowa. Na razie nie wiadomo czy stanowiska pierwszego zastępcy prezydenta nie straci Szymon Gurbin, który kilka tygodni wstąpił do Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.