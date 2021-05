Zbudował Centrum Onkologii w Bydgoszczy, teraz jest patronem ronda

Imię doktora Jacka Śniegockiego, nestora bydgoskiej onkologii, nosi od poniedziałku rondo u zbiegu ulicy dr Izabeli Romanowskiej i Matki Teresy z Kalkuty w Bydgoszczy.

Dr Śniegocki był inicjatorem budowy i pierwszym dyrektorem Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W latach 60. uczestniczył też w tworzeniu pierwszego oddziału onkologicznego w Szpitalu Jurasza. Zmarł trzy lata temu.- W czasie wojny walczył o wolność Polaków, w czasie pokoju - o ich zdrowie - tak o doktorze Śniegockim mówi dr Jan Cisewski, jeden ze współpracowników pierwszego dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy. - To było 11 lat długiego budowania, w czasie których toczyły się liczne trudności zwłaszcza natury finansowej. Wreszcie powstał szpital, który otwarto w 1994 roku - dzieło doktora Śniegockiego, dzieło jego zespołu.Obecna na uroczystości córka doktora - Anna Pawlak wspominała budowę Centrum Onkologii. - To była decyzja władz, decyzja ministerstwa, ale pamiętamy w rodzinie, jak tata chodził po wielkich bydgoskich zakładach, jak Romet czy Makrum szukając sponsorów do budowy centrum. Wiązało się to nie tylko z wybudowaniem budynków, ale musiała powstać cała nowoczesna dziedzina leczenia leczenia nowotworów – mówiła.