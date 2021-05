Na przystani przy ul. Piwnej kilka dni temu posadzono najprawdziwszą palmę - prosto z Hiszpanii.

– Mam mieszane uczucia, nie wiem czy to tu do końca pasuje. W Warszawie jest większa, to dlaczego we Włocławku ma nie być? Wydaje się taka mizerna trochę. Mamy nadzieję, że jeszcze urośnie. Fajnie gdyby było ich więcej. Nie jesteśmy z Włocławka, ale nam się to bardzo podoba – mówili przechodnie.Palma, którą posadzono nad Wisłą we Włocławku to prezent od szkółki roślin ozdobnych Abramczuk ze Szpiegowa.