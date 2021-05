Coś dla seniorów w Brodnicy. Powstanie dzienny dom pobytu

W piątek 14.05 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, budowy budynku Dziennego Domu Pobytu Seniora „Senior+” przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy.

W trakcie spotkania Zbigniew Sosnowski wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy podkreślali znaczenie tej inwestycji dla brodnickich seniorów.– Cieszę się, że doszło do podpisania umowy. Na tę inwestycję czekają nasi seniorzy. Mam nadzieję, że powstanie dziennego domu pobytu spełni oczekiwania oraz ich potrzeby. Realizacja inwestycji przyczyni się do poszerzenia oferty usług społecznych, medycznych, kulturalnych, socjalnych, edukacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych - mówi Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy– Nie ukrywam ogromnej radości, że razem z panem burmistrzem Brodnicy, Jarosławem Radaczem podpisaliśmy tę umowę. Chciałbym podziękować brodnickiemu samorządowi, że dostrzeżone zostały potrzeby osób starszych. - podkreślał podczas spotkania Zbigniew Sosnowski wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.W ramach projektu zostanie wybudowany nowy budynek parterowy, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 471 m 2. W projekcie zaplanowany został również przestronny taras o powierzchni 185 m2. Wewnątrz budynku znajdować się będzie 35 pomieszczeń w tym:- gabinet zabiegowy,- pomieszczenia terapii indywidualnej,- sala rehabilitacyjna oraz do ćwiczeń,- sala pobytu dziennego,- sala odpoczynku,- pokój komputerowy/czytelnia,- kuchnia,- jadalnia,- toalety,- łazienki,- natryski,- szatnie,- pomieszczenia biurowe.W ramach projektu zaplanowano również zagospodarowanie terenu. Na działce przewidziano budowę wiaty śmietnikowej o architekturze zbliżonej do architektury budynku użyteczności publicznej, budowę siłowni plenerowej dla osób starszych, altanek w kształcie kwadratu, altanki do biesiadowania, trejażu oraz stoły do gry w szachy.Zadanie zostanie dofinansowane w 95 % z z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowane wyniosą 3 668 699,96 zł, a dofinansowanie aż 3 485 264,95 zł.