Działacze Polski 2050: Więcej pieniędzy z UE dla Kujawsko-Pomorskiego!

- Żądamy sprawiedliwego podziału środków unijnych dla regionu - mówili w Toruniu działacze Polski 2050. Przedstawiciele Ruchu Szymona Hołowni popierają starania władz regionu o dodatkowe fundusze z tzw. puli rezerwowej.

Województwo ma już zapewnione 1 mln 476 milionów euro, a zabiega o 1 mld 200 mln euro.- Przeciętne wynagrodzenie pracownika w regionie wynosi 4494,37 zł i jest to kwota poniżej średniej krajowej. Daleko nam nie tylko do standardów miasta Warszawy, ale również do niektórych z naszych sąsiadów. Podkreślamy wyraźną potrzebę wsparcia województwa kujawsko-pomorskiego w ramach polityki spójności – mówi Michał Koniuch.- Okazuje się, że dostaniemy dużo mniej pieniędzy niż było w poprzedniej perspektywie i naszym zdaniem jest to niesprawiedliwe. Musimy zapytać posłów, senatorów Zjednoczonej Prawicy, dlaczego na to się godzą – dodaje Marcin Skonieczka.Działacze Ruchu Szymona Hołowni przeciwstawiają się też przeznaczaniu funduszy unijnych i rządowych na budowę zapory na Wiśle w Siarzewie. Uważają, że to inwestycja, która zaszkodzi środowisku.