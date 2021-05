Ukradł pistolet z bydgoskiej strzelnicy. I ukrył na bulwarach nad Brdą [wideo]

Sąd aresztował 28-letniego mężczyznę, który z jednej ze strzelnic w Bydgoszczy ukradł pistolet. Złodziej został zatrzymany przez policjantów po kilku godzinach od kradzieży.

Do zdarzenia doszło we wtorek około południa. Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę personelu strzelnicy, zabrał z jednego z pomieszczeń pistolet wraz z pustym magazynkiem. Gdy pracownicy strzelnicy zorientowali, że doszło do kradzieży, zaalarmowali policję.Na miejsce zostali skierowani policjanci z Komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście. - Funkcjonariusze wytypowali podejrzewanego. Był to dobrze im znany 28-latek. Kryminalni sprawdzili jego miejsce zamieszkania w centrum miasta, ale podejrzewanego tam nie było. Informacja o rysopisie mężczyzny natychmiast została przekazana znajdującym się w pobliżu patrolom. Poszukiwania skoncentrowały się ulicach śródmieścia - relacjonuje kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.Około godz. 15.00 policjanci zauważyli poszukiwanego przy skrzyżowaniu ulic Matejki i Ślusarskiej. Mężczyzna został obezwładniony, nie miał przy sobie skradzionej broni. Jak się okazało, ukrył ją na bulwarach nad Brdą. Policjanci pojechali na to miejsce i zabezpieczyli pistolet wraz z magazynkiem. Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu.Śledczy ze śródmiejskiego komisariatu przedstawili 28-latkowi zarzut kradzieży i nielegalnego posiadania broni. Później podejrzany został przesłuchany przez prokuratora, który wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie go. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Sprawcy kradzieży broni grodzi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.