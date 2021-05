Poseł Lewicy wie jak oddłużyć grudziądzki szpital

Robert Kwiatkowski podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że będzie lobbował u premiera za tym, aby część pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczyć na całkowite pokrycie długu szpitala w Grudziądzu.

- Coś z tego Grudziądz powinien mieć. A największy problem Grudziądza to szpital - bardzo potrzebny i potwornie zadłużony, bo na prawie 600 mln zł. Wystąpiłem w sprawie zadłużenia szpitala w Grudziądzu do premiera. Mam potwierdzenie, że pismo wpłynęło i będzie na jego biurku, bo uważam, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy powinny posłużyć także oddłużeniu naszego szpitala. A dzięki temu, że ten Krajowy Plan Odbudowy zafunkcjonuje także w części poświęconej służbie zdrowia i szpitalom powiatowym, co jest wielkim osiągnięciem Lewicy, to największy problem zdejmiemy sobie z głowy. Walczymy o całą tę kwotę. Walczymy o to, żeby zaczynać od nowa i żeby ten początek był naprawdę dobry - powiedział Robert Kwiatkowski.Od ponad roku grudziądzka placówka jest najwaźniejszym szpitalem w regionie, jeżeli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa.