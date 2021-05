Kolejna ekspertyza ws. Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy mówi o błędach projektowych

Błędy projektowe mogły być przyczyną uszkodzenia Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - tak wynika z ekspertyzy, którą przeprowadzili specjaliści z Politechniki Gdańskiej. Ekspertyza została wykonana na zlecenie biura projektującego most tj. Transprojektu Gdańskiego.

„Z obliczeń wynika, że skrzynki w których zamocowane są liny podtrzymujące most, zostały wykonane z stali znacznie cieńszej niż pozostałe elementy. Jest to niedopatrzenie projektowe, które jednak nie doprowadziło do całkowitej utraty nośności tychże zakotwień” - stwierdza się w ekspertyzie. Jest ona teraz analizowana przez inżynierów Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zdaniem eksperta miejskiej spółki dokument potwierdza w znacznym zakresie wcześniejszą ekspertyzę Krzysztofa Żółtowskiego wykonaną na zlecenie ZDMiKP.Zdaniem ZDMiKP przesłany przez Politechnikę Gdańską materiał jest jednak nacechowany sformułowaniami, które - jak czytamy - „mają prawdopodobnie za zadanie obniżyć wartość skutków błędów projektowych i podważyć zakres działań podjętych dotychczas przez miasto, czyli m.in. zamknięcie mostu i docelowych kosztów naprawy mostu”.Pewne sformułowania najnowszej ekspertyzy, mogą być - zdaniem ZDMiKP - odczytane jako próba przeniesienie współodpowiedzialności na innych uczestników procesu budowy Trasy Uniwersyteckiej, być może w świetle przyszłego postępowania sądowego.ZDMiKP w Bydgoszczy podkreśla, że wszelkie dotychczas podjęte decyzje były i są podejmowane w szerokim gronie specjalistów, a ich celem jest wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tego obiektu.„Jakiekolwiek próby podważanie przedmiotowych decyzji, uważamy za bezzasadne, szczególnie, że to ZDMiKP zarządza drogami na terenie miasta i tym samym bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników oraz konstrukcję mostu” - czytamy na stronie ZDMiKP.Pod koniec kwietnia zakończyły się roboty przy podparciu mostu. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy, który przeprowadzi dalsze prace naprawcze.