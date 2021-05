Obniżki cen biletów weekendowych, ulgi dla przedsiębiorców i zgoda na fuzję - z sesji toruńskiej rady miasta

Sesja toruńskiej rady miasta. Fot. torun.pl

Toruńscy radni dali zielone światło dla połączenia dwóch miejskich instytucji Toruńskiej Agendy Kulturalnej z Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki". Radni obniżyli też o 90 procent opłaty za ogródki gastronomiczne i stragany na Starówce. Mniej o 30 proc. zapłacą pasażerowie za bilety rodzinne i weekendowe.

- 18 lutego bieżącego roku wprowadziliśmy zmianę, która powoduje, że od 1 czerwca w strefie śródmiejskiej opłaty za parking pobierane będą od poniedziałku do soboty. W związku z dyskusją, która odbyła się wtedy na sesji, wychodzimy z propozycją obniżenia cen biletów weekendowych i rodzinnych weekendowych jako alternatywne rozwiązanie zachęcające do korzystania z transportu zbiorowego – mówił dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Marcin Kowallek.



Od 4 czerwca bilet rodzinny weekendowy kosztować będzie 10 zł (aktualnie 14 zł), a weekendowy 14 zł (aktualnie 20 zł).



Radni zdecydowali również o zmniejszeniu o 90 proc. wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego na toruńskich drogach publicznych. Uchwała ma wesprzeć przedsiębiorców, których dochody zostały znacznie uszczuplone przez pandemię.



Zmiana obejmie przedsiębiorców prowadzących ogródki gastronomiczne, ale także stawiane okresowo stragany i punkty sprzedaży. Do tej pory opłata wynosiła ona 4 zł za każdy m² zajęcia pasa drogowego na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w obszarze staromiejskim i 1 zł na pozostałych drogach. Od 1 czerwca będzie to niezależnie od obszaru 40 gr.



- Wierzymy, że ta zmiana odpłatności przyczyni się do zwiększenia liczby wniosków o wydanie decyzji - podkreślał podczas sesji zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.



Obniżka będzie obowiązywać od 1 czerwca 2021 r. do 31 października 2021 r. Skutkiem finansowym przyjęcia projektu uchwały będzie utrata wpływów do budżetu miasta w wysokości ok. 85 tys. zł.



Radni przyjęli też uchwałę podającą do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach połączenia Toruńskiej Agendy Kulturalnej i Centrum Kultury Zamek Krzyżacki.