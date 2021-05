- Toruń musi mieć młodzieżowe organy władzy - uważa Młoda Prawica

Młoda Prawica z okręgu toruńsko - włocławskiego apeluje o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta w Toruniu i zapowiada wzmożenie aktywności w terenie.

Przedstawiciele młodzieżówki Porozumienia Jarosława Gowina podsumowali dziś trzy lata działalności i zapowiedzieli nowe otwarcie.- Takie miasto jak Toruń, miasto akademickie, w którym młodzież odgrywa dużą rolę, musi posiadać organy młodzieżowe, wzorem wielu miast w Polsce. Chcemy działać także w gminach miejsko-wiejskich, czy w małych miasteczkach.- Nie pracujemy tylko nad programem dla przedsiębiorców, nie tylko ono programem dla samorządów, pracujemy także nad programem do osób młodych. jest tu bardzo wielu młodych ludzi, którzy wiedzą, że dialog jest bardzo dużą wartością. Może niekoniecznie definiuje się jako osoby o poglądach konserwatywno-liberalnych jak my, ale którzy również będą chcieli z nami do tej dyskusji programowej wejść - mówili Antoni Chojnowski, przewodniczący struktur Młodej Prawicy w okręgu toruńsko-włocławskim i Jan Strzeżek, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina Jan Strzeżek.Młoda Prawica w okręgu toruńsko-włocławskim liczy aktualnie 60 członków.