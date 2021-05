Pamiętamy! 13 maja mija 120 lat od urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego

Prawdziwy bohater i patriota. Harcerz, żołnierz Armii Krajowej, organizator ruchu oporu w Auschwitz i powstaniec warszawski, skazany na śmierć. W regionie uczczono rotmistrza Pileckiego przy okazji jego urodzin.

Przedstawiciele środowisk prawicowych złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy wyklętych w Toruniu.- Wyjątkowa postać w polskiej historii. To bohater, który zakradł się na karty naszej historii ze względu na to, że był najpierw ochotnikiem do Auschwitz, by wyciągnąć informacje, jak Niemcy prześladują i mordują Polaków, Żydów, a potem został uwięziony przez władze komunistyczne i po ciężkich torturach zamordowany skrytobójczo, co było przykładem wyjątkowego bestialstwa.- Od Witolda Pileckiego powinniśmy się uczyć takiej postawy obywatelskiej. To był bohater czasów wojny, ale w czasie pokoju on prowadził bardzo pożyteczną działalność gospodarczo - społeczną. Założył na przykład spółdzielnię, która sprzedawała produkty rolne. Ideał obywatela...- Drugi raz z rzędu nie organizujemy toruńskiego marszu pułkownika Witolda Pileckiego. Wszystkich zachęcam do tego, aby zapalili symboliczny znicz...- mówili prof. Zbigniew Girzyński i prof. Wojciech Polak - historycy UMK w Toruniu.Mieszkańcy Torunia od 13 maja mogą oglądać wystawę poświęconą Witoldowi Pileckiemu. Biograficzną ekspozycję plenerową przygotowaną przez IPN, wystawiono w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Zobaczyć na niej można zdjęcia m.in ze zbiorów Rodziny Pileckich oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Powstania Warszawskiego. Po 13 czerwca wystawa przeniesie się do Bydgoszczy przed Urząd Wojewódzki.W Grudziądzu także obyły się uroczystości ku czci rotmistrza Pileckiego. Spotkanie zorganizowano przy obelisku bohatera walki o wolną ojczyznę.- Dziękuję za upamiętnienie tego wielkiego bohatera - mówił Roman Sarnowski, ze Światowego Związek Żołnierzy AK. - Tylko trzeba trwać w tym, i prosić, żeby ta pamięć o rotmistrzu nie minęła i była właściwie pielęgnowana, podobni jak o wszystkich Żołnierzach Niezłomnych.- Nasza wiara, kultura, język, pamięć o przodkach, obywatele, lokalna społeczność to wszystko jest Polska, i to ma bardzo ogromną wartość. Nie ma lepszego sposobu na pokazanie tego, że Polska ma wartość, jak pokazanie na konkretnym przykładzie, konkretnego życia, konkretnej osoby, osoby rotmistrza Witolda Pileckiego. On nam pokazał, że Polska ma wartość -mówił Mariusz Kałużny, poseł Solidarnej Polski.- Ja przeżyłem trzy fronty - mówi podporucznik Zygmunt Raba. - Takie uroczystości muszą być, bo jak najbardziej trzeba czcić i młodzieży przekazywać...W ramach obchodów w Grudziądzu odprawiono też mszę świętą oraz zorganizowano wykład dotyczący Żołnierzy Wyklętych.