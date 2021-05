Gmina Dąbrowa Biskupia - narkotyki w firmie: ponad tysiąc krzaków konopi [wideo, zdjęcia]

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. /fot. Policja Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. /fot. Policja Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. /fot. Policja Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. /fot. Policja Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. /fot. Policja Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. /fot. Policja Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. /fot. Policja

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich, blisko 3 kg suszu marihuany oraz sprzęt do uprawy roślin. Zarzuty usłyszało dwóch zatrzymanych do śledztwa mężczyzn. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

Policjanci KWP w Bydgoszczy zdobyli informację, że w jednej z firm prowadzony jest nielegalny proceder związany z produkcją narkotyków. Typowanie i trafienie było konkretne. Policjanci wkroczyli na teren posesji i dokładnie przeszukali jej pomieszczenia. Tam ujawnili liczne skrzynie i pojemniki z roślinami konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. Dwa pomieszczenia wypełnione roślinami wyposażone były w wentylatory i specjalne oświetlenie. Policjanci zabezpieczyli ponad 1000 roślin konopi, 2,8 kg suszu roślinnego gotowego na handel, liczne opakowania z nasionami, wagę i strunowe woreczki.

Przez wiele godzin trwały oględziny miejsca i zabezpieczanie całej powierzchni plantacji. Z zabezpieczonej ilości krzewów konopi można było wyprodukować, jak szacują kryminalni, ponad 30 kg suszu marihuany.



Do sprawy został zatrzymany 51-letni właściciel budynku i przebywający na tym terenie 58-letni mężczyzna. Na podstawie zabezpieczonych dowodów w środę (12.05) mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratora oraz sądu. Tam usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: prowadzenia uprawy znacznej ilości konopi indyjskich i wprowadzania ich do obrotu w celu osiągnięcia korzyści materialnej.

