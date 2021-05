Łamanie praw pracowniczych w WORD w Toruniu? Protest pracowników

Protest związkowców Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Działacze Solidarności'80 zorganizowali pikietę, bo jak twierdzą, w zakładzie dochodzi do łamania praw pracowniczych.

Chodzi o zwolnienie egzaminatorów, którzy powiadomili organy ścigania o możliwych nieprawidłowościach przy egzaminowaniu kursantów.– Przyczyną rozwiązania ze mną dyscyplinarnie stosunku pracy było złożenie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrekcję WORD, które nie miało miejsca. Sami siebie ocenili, zanim zrobiła to prokuratura – mówi jeden z protestujących.– Było mi dokładnie przedstawione kogo i w jaki sposób mam egzaminować, że mam dyscyplinarnie i restrykcyjnie przeprowadzać egzaminy z osobami na podstawionych pojazdach. Na takie coś nie wolno się zgodzić – mówił inny protestujący.Egzaminatorzy podkreślają, że dyrekcja nie miała prawa ich zwolnić, ponieważ jako związkowcy są pod szczególną ochroną. Urząd Marszałkowski i dyrekcja WORD w Toruniu już we wtorek odpowiedzieli na zarzuty protestujących. Jak przekazali - sprawę bada sąd pracy, a zwolnieni mieli zapisać się do związków będąc na zwolnieniu lekarskim, na które poszli po otrzymaniu informacji, że grozi im wypowiedzenie.Sprawę rzekomych nieprawidłowości w czasie egzaminów bada wciąż prokuratura.