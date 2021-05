Przystań we Włocławku do rozbudowy: będzie drożej, radni mówią „tak”

O zwiększeniu wydatków na zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego i rozbudowę przystani przy ul. Płockiej zdecydowali radni we Włocławku. Okazało się, że inwestycja będzie droższa niż zakładali urzędnicy.

Przystań przy ulicy Płockiej we Włocławku ma być rozbudowana w tym roku, miało to kosztować blisko 18 mln zł. Po otwarciu ofert przetargowych okazało się jednak, że wszystkie przekraczają przewidziane koszty. Ostatecznie będzie drożej o prawie 3 mln zł. Radni zdecydowali we wtorek o zmianach w miejskim budżecie i przesunięciu na ten cel pieniędzy z innych zadań inwestycyjnych. Decyzję trzeba było podjąć szybko, by nie przepadło unijne dofinansowanie w kwocie ponad 12,5 mln zł.Wątpliwości mieli radni Prawa i Sprawiedliwości. - To kolejna przepłacona inwestycja. Przypomnę tylko przejście podziemne pod torami na Zazamczu czy chociażby słynne przedszkole 35 na osiedlu Południe – mówił przewodniczący klubu Janusz Dębczyński. Prawu i Sprawiedliwości odpowiedział Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. - Wykonawca został wybrany w przetargu publicznym, zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych, więc proszę nie mówić, że inwestycja jest przepłacona, bo nie jest – tłumaczył.Za zmianami w budżecie miasta ostatecznie głosowało 15 radnych, radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. Dodatkowe pieniądze na rozbudowę przystani przy ulicy Płockiej będą pochodzić z dwóch zadań: budowy ulicy Celulozowej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8.