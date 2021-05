Dał oszustowi dostęp do komórki i stracił 40 tysięcy złotych! Policja ostrzega!

Do mogileńskiej komendy zgłosił się 30-latek, który padł ofiarą oszustwa. Fot. Pixabay

Oszust podający się za pracownika banku zmanipulował mieszkańca powiatu mogileńskiego i nakłonił do pobrania aplikacji służącej do zdalnej obsługi pulpitu, dzięki której uzyskał dostęp do jego konta i zgromadzonych na nim pieniędzy. Pokrzywdzony 30-latek stracił w ten sposób 40 tysięcy złotych.