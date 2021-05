Dzieci znajdą tu nowy dom. „Czternastka" w Rypinie otwarta [zdjęcia]

Nowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rypinie gotowa. Zamieszka tu 14 dzieci ze szczególnymi potrzebami. We wtorek uroczyście ją otwarto.

Placówka, która powstała w Rypinie przy ul. Mławskiej to tzw. „czternastka”, czyli kameralny dom dziecka przypominający po prostu dom dla dużej rodziny. Chodzi przede wszystkim o stworzenie przyjaznych warunków do wychowywania i usamodzielniania się dzieci. To pierwsza taka placówka w powiecie.Rypińska „czternastka” to parterowy, wolnostojący budynek otoczony zielenią. W domu są duże sypialnie, kuchnie, przestrzenie wspólne oraz łazienki. To placówka o charakterze specjalistyczno-terapeutycznym. Podopieczni otrzymają tu pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. W obiekcie znajduje się m.in. sala doświadczania świata, która pozwala na wszechstronną stymulację układu nerwowego.Inwestycja kosztowała ponad 4,5 mln złotych z czego blisko 3,5 mln złotych to dofinansowanie z RPO. W uroczystym otwarciu udział wzięli między innymi wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i wicewojewoda Józef Ramlau.