„Odmrożenie” domów pomocy społecznej. Można odwiedzać podopiecznych?

Na ten dzień podopieczni domów pomocy społecznej czekali kilka miesięcy. Już można ich odwiedzać.

Obowiązują jednak pewne zasady, chodzi oczywiście o dystans połączony z dezynfekcją, ale to nie wszystko. O szczegóły pytaliśmy Beatę Meler, kierownika Domu Pomocy Społecznej „Promień życia” w Bydgoszczy, który od początku pandemii zamykany był dla osób z zewnątrz kilka razy.



– Od kwietnia zaczęliśmy wprowadzać ponownie odwiedziny i możliwość wyjścia poza teren domu. Jeśli chodzi o odwiedziny to, są one możliwe, jeśli będzie ładna pogoda to w ogrodzie. Jeśli chodzi o mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia, nie mogą opuścić swojego pokoju, umożliwimy w ścisłym reżimie sanitarnym odwiedziny w pokoju – powiedziała Beata Meler.



DPS „Promień życia” mieszczący się przy ul. Łomżyńskiej, opiekuje się 136 podopiecznymi. Większość z nich, podobnie jak personel, została zaszczepiona.