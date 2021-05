Pożar składowiska opon pod Gniewkowem. Pracownik ukarany mandatem

Kujawsko-pomorska Straż Pożarna podsumowała ostanie cztery lata działalności. Fot. Archiwum

15 zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem na składowisku opon w Murzynnie w gminie Gniewkowo. Przyczyną powstania pożaru była nieostrożność pracownika.

- Nasze działania polegały na podjęciu działań gaśniczych związanych z tym składowiskiem oraz obronie budynku produkcyjno-magazynowego. Spaleniu uległa cała partia składowanych tam zużytych opon. Budynek udało nam się obronić - powiedział kpt. Jarosław Skotnicki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu.



- W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że doszło do tak zwanego nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, za co na pracownika firmy, na terenie której doszło do pożaru. został nałożony mandat karny - dodał sierż. sztab. Michał Parzyszek z inowrocławskiej policji.