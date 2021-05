Apel za apelem ws. podwyżki ceny za wywóz śmieci w Grudziądzu

Radni Koalicji Obywatelskiej zaapelowali do posła Solidarnej Polski Mariusza Kałużnego o zmianę prawa. Wcześniej parlamentarzysta apelował, aby grudziądzcy radni wycofali się z 40-procentowej podwyżki za wywóz śmieci.

- Apelujemy do pana posła Mariusza Kałużnego, który ma wpływ na to, jak wyglądają obecnie ustawy i rozporządzenia ustanawiane przez jego partyjnych kolegów, aby to właśnie pan poseł swoimi kanałami wpłynął na zmianę przepisów prawa na takie, które by nie zobowiązywałoby rad miejskich i gmin do „fundowania” podwyżek mieszkańcom, które wynikają właśnie z tych przepisów. Pan poseł Kałużny próbuje wmówić opinii publicznej, że gminy mogą dokładać do funkcjonowania systemu. Jeżeli pan poseł oczekuje od nas złamania prawa, to nie. Nie jesteśmy z tych, którzy łamią prawo - powiedział Paweł Napolski, radny Koalicji Obywatelskiej.Od maja za śmieci w Grudziądzu płaci się 28 zł od osoby. Wcześniej było to 20 złotych.