Politycy PO apelują o jasne zasady podziału pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy

Politycy Platformy Obywatelskiej domagają się jasnych zasad dotyczących podziału unijnych pieniędzy między regionami. O sprawiedliwy podział środków z Krajowego Planu Odbudowy zaapelowali europoseł Radosław Sikorski, zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski oraz poseł Tomasz Lenz.

- Grozi nam to, to że na głowę mieszkańca nie dostaniemy tyle, ile moglibyśmy, biorąc pod uwagę, że około 40 proc. gmin w naszym regionie jest jeszcze zagrożonych niepełnym rozwojem - argumentował Radosław Sikorski.- Krajowy Plan Odbudowy to jedno z niepowtarzalnych narzędzi, które może dać kolejny mocny impuls rozwojowy wszystkim samorządom, które wyszły z sytuacji postcovidowej, pandemicznej bardzo poobijane - dodał Paweł Gulewski.- W czasie rozdysponowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Toruń nie dostał żadnych pieniędzy, Bydgoszcz dostała zaledwie 20 mln zł, Grudziądz nie dostał żadnych pieniędzy. Chcielibyśmy, żeby program odbudowy rzeczywiście kierował się przejrzystymi zasadami - powiedział Tomasz Lenz.W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma otrzymać 58,1 mld euro.