Zwłoki 58-latka wyłowione z Jeziora Ługowskiego. Jak doszło do tragedii?

Włocławscy policjanci prowadzą pod nadzorem prokuratora postępowanie w sprawie zwłok, wyłowionych z Jeziora Ługowskiego w powiecie włocławskim. Policjanci ustalili, że jest to 58-letni mieszkaniec gminy Choceń.

O zwłokach pływających w Jeziorze Ługowskim zawiadomiono dyżurnego policji w minioną sobotę. Znajdowały się około 1,5 metra od brzegu na wysokości plaży w miejscowości Piotrowo (gmina Chodecz). Strażacy wyciągnęli ciało na brzeg.Policjanci ustalili, że zmarły to 58-letni mieszkaniec gminy Choceń. - Zgodnie z decyzją prokuratora, ciało zostało zabezpieczone w prosektorium do dalszych badań, które pozwolą ustalić przyczynę zgonu mężczyzny. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci przyczyniła się inna osoba – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa - dodaje.