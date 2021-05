Po kontroli w CM UMK: wykładowca źle odnosił się do studentów?

Prof. Michał Szpinda oraz prof. Marek Włodarczyk - nie poniosą konsekwencji dyscyplinarnych po tzw. aferze taśmowej w Collegium Medicum UMK.

To właśnie to tych wykładowców słychać na nagraniach zarejestrowanych przez studentów po wykładzie z anatomii. Profesorowie dyskutowali o rzekomej zbyt wysokiej zdawalności egzaminu z anatomii w systemie nauki online. Rzecznik dyscyplinarny UMK nie dopatrzył się w ich zachowaniu nieprawidłowości i umorzył wobec nich postępowania.Tymczasem tłumaczyć będzie musiał się przewodniczący Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK - to rekomendacja komisji, którą do zbadania po aferze taśmowej powołał rektor.– Komisja kilkukrotnie spotykała się ze studentami CM, przeanalizowano wszystkie niezbędne dokumenty. Okazało się, że nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby, że poziom zdawalności egzaminu z anatomii w jakiś negatywny sposób odbiega od poziomu zdawalności innych egzaminów. (...). Komisja wskazała jednak na pewne dysproporcje między wysokim poziomem zdawalności egzaminu z anatomii w drugim terminie, a niższym poziomem zdawalności w terminie pierwszym i to wymaga głębszej analizy. Pojawił się również problem stosunku jednego z wykładowców anatomii do studentów. Chodziło o wypowiedzi, które studenci odebrali jako naruszające godność, mające charakter dyskryminacyjny – powiedział prof. Marcin Czyżniewski, rzecznik UMK.Należy przypomnieć, że prof. Janusz Moryś, który wizytował wówczas wykład z anatmii w Collegium Medicum przestał pełnić funkcję kierownika Katedry Anatomii i kierownika Zakładu Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.