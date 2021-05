Miał zaatakować obywateli Ukrainy i policjantów. Początek procesu 34-latka

Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia

Miał znieważyć w centrum Grudziądza trzech obywateli Ukrainy, a potem zaatakować policjantów, którzy próbowali go zatrzymać. Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces 34-letniego Daniela D.

Do dramatycznych scen w centrum Grudziądza doszło blisko rok temu – dokładnie 11 czerwca 2020 r. Daniel D. groził pozbawieniem życia trzem obywatelom Ukrainy: uderzał ich i kopał, używając wulgaryzmów nawoływał do opuszczenia Polski i powrotu na Ukrainę, w końcu strzelał do nich z pistoletu gazowego, na którą to broń nie miał zezwolenia.Obcokrajowcy uciekli, ale ich krzyki zaalarmowały mieszkańców, którzy wezwali policję. Wówczas Daniel D. zaatakował funkcjonariuszy: rzucał kamieniami, fragmentami płyty chodnikowej i rurą PCV. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.