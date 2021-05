Budowana trasa S5 w okolicach Nowych Marz: jak wygląda z góry? [film z drona, zdjęcia]

Prace na budowie trasy S5 przebiegają zgodnie z planem. W czerwcu 2022 roku zostanie oddany do użytku odcinek Nowe Marzy-Dworzysko. Oto, jak budowana droga wygląda z góry.

W czwartek budowę wizytował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. - Jeżeli do tej pory nie wydarzy się nic złego, jeżeli COVID-19 nie będzie przeszkadzał, to jestem przekonany, że te kontraktowe terminy zostaną dotrzymane i już w połowie przyszłego roku Bydgoszcz poprzez Świecie zostanie połączona drogą ekspresową S5 z autostradą A1 – zapowiadał. - Zaawansowanie prac to około 30 proc., wykonawcy są w rytmie,prace postępują zgodnie z harmonogramem i chcemy jako rząd, jako Ministerstwo Infrastruktury kontynuować tę inwestycję - dodał.Podczas spotkania podpisano program inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy drogi S5 od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. - Chcemy, aby S5 poprzez wschodnio-północną część województwa kujawsko-pomorskiego, a także zachodnio-północną część województwa warmińsko-mazurskiego została połączona z drogą S7. Podpisanie tego programu daje możliwość ogłoszenia przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla tego odcinka S5 jeszcze w czerwcu tego roku - zapowiedział Rafał Weber.