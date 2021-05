Po kontroli komisji: postępowanie dyscyplinarne wobec wykładowcy Collegium Medicum

- Będzie postępowanie rzecznika dyscyplinarnego wobec przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia na wydziale lekarskim Collegium Medicum UMK - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

To jeden z efektów prac specjalnej komisji powołanej przez rektora toruńskiego uniwersytetu po tak zwanej aferze taśmowej, kiedy studenci po zakończonym wykładzie z anatomii nagrali wykładowców dyskutujących o zbyt wysokiej zdawalności egzaminów w trybie online. Komisja nie potwierdziła tych sugestii, wykazała jednak inne nieprawidłowości.- Okazało się, że jest dość wysoki poziom obciążenia dydaktycznego niektórych pracowników katedry anatomii prawidłowej, co bez wątpienia wpływa na jakość prowadzonych zajęć oraz sposób zaliczenia – mówi rzecznik UMK prof. Marcin Czyżniewski – Pojawił się również problem stosunku jednego z wykładowców anatomii do studentów – chodziło o wypowiedzi, studenci odebrali je jako naruszające godność, mające charakter dyskryminacyjny. Nie jest to żaden z pracowników, których można było słyszeć na nagraniu, rozpoczynającym całe postępowanie – dodaje rzecznik.Komisja zaleciła wszczęcie postępowania wobec wykładowcy, zmianę na stanowisku przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia na wydziale lekarskim Collegium Medicum oraz ponowne przeanalizowanie całego procesu dydaktycznego z anatomii prawidłowej.