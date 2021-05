Wiceminister infrastruktury na budowie S5: prace zgodnie z harmonogramem

Prace na budowie trasy S5 przebiegają zgodnie z planem. W czerwcu 2022 roku zostanie oddany do użytku odcinek Nowe Marzy - Dworzysko - poinformował wizytujący budowę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- Jeżeli do tej pory nie wydarzy się nic złego, jeżeli COVID-19 nie będzie przeszkadzał, to jestem przekonany, że te kontraktowe terminy zostaną dotrzymane i już w połowie przyszłego roku Bydgoszcz poprzez Świecie zostanie połączona drogą ekspresową S5 z autostradą A1 - powiedział Rafał Weber.- Mieliśmy okazję przyjechać się i zobaczyć postępy prac na własne oczy. Zaawansowanie to około 30 proc., wykonawcy są w rytmie, są w tempie, prace postępują zgodnie z harmonogramem i chcemy jako rząd, jako Ministerstwo Infrastruktury kontynuować tę inwestycję - dodał wiceminister infrastruktury.Podczas spotkania podpisano też program inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy drogi S5 od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.- Chcemy, aby S5 poprzez wschodnio-północną część województwa kujawsko-pomorskiego, a także zachodnio-północną część województwa warmińsko-mazurskiego została połączona z drogą S7. Podpisanie tego programu daje możliwość ogłoszenia przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla tego odcinka S5 jeszcze w czerwcu tego roku. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie - powiedział Rafał Weber.- Ziemia bydgoska i dawne województwo bydgoskie, najdelikatniej mówiąc, przez wiele lat nie miały szczęście do decyzji w zakresie infrastruktury. Bydgoszcz to było największe miasto odcięte od drogi ekspresowej i autostrady. Takie są fakty. Zmienił to dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości. Już teraz widzimy pozytywne efekty w zakresie ruchu, jakie przynosi zbudowana już część S5, ale musimy także patrzeć w przyszłość (...) To symbolicznie wkroczenie S5 poza Grudziądz, na teren województwa warmińsko-mazurskiego, będzie stanowiło kolejny etap jeszcze lepszego skomunikowania Bydgoszczy, która patrząc na mapę jest jednym z najbardziej centralnie położonych miast w Polsce - powiedział poseł Piotr Król, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa podkreśliła, że rozbudowa infrastruktury drogowej jest bardzo ważna, bo dzięki niej zwiększa się bezpieczeństwo.- Sieć drogowa jest dla kraju tym, czym krwioobieg dla organizmu, dlatego bardzo się cieszę, że w województwie kujawsko-pomorskim są realizowane kolejne inwestycje drogowe, bo to są nowe szanse na rozwój gospodarczy, na przyciągnięcie inwestorów i przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się mieszkańców naszego regionu - powiedziała Anna Gembicka.