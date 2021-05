Parlamentarzyści jednoczą się w staraniu o pieniądze dla regionu

Ponad podziałami dla regionu. Będzie wspólne stanowisko kujawsko-pomorskich parlamentarzystów popierające starania władz regionu o większe pieniądze dla Kujaw i Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Województwo ma już zapewnione 1 476 milionów euro, ale do wzięcia jest jeszcze tak zwana pula rezerwowa.Z inicjatywy marszałka Piotra Całbeckiego w czwartek (06.05.) odbyło się spotkanie online z posłami z regionu.- Uważamy, że w ponieważ nie jesteśmy supermocarstwem, jak wiemy, żyjemy w permanentnych deficytach. Na naszym obszarze wciąż zdefiniowanych jest aż 88 gmin, które znajdują się poniżej progu średniej krajowej, jeśli chodzi o zamożność, dlatego oczekujemy, iż sprawiedliwie zostaną przyznane pieniądze - mówi marszałek Piotr Całbecki.- Miałbym taką uprzejmą propozycji, apel, abyśmy podpisali stanowisko, żeby w rządzie była świadomość, że marszałek województwa w tych działaniach nie jest sam - mówi poseł Jan Szopiński.- Deklaruje moją chęć do wsparcia takiego apelu, i wszelkich działań na rzecz uzyskania lepszych warunków - to głos Radosława Sikorskiego.W podobnym duchu wypowiedział się Jan Krzysztof Ardanowski.- Pokazanie, że problemy Polski wschodniej są takie same, jak w naszym województwie. Całkowicie podpisuje się pod ta inicjatywą.Posłowie wstępnie zadeklarowali też chęć reaktywacji kujawsko-pomorskiego koło parlamentarnego.Województwo zabiega finalnie o kwotę 2 miliardów euro.