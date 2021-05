Hulajnogi elektryczne na ścieżki rowerowe! Od 20 maja zmieniają się przepisy

Zmiany dotyczą dotyczą m.in. prędkości. Maksymalna wynosi 20 km/h. W przypadku braku ścieżki rowerowej hulajnogą będzie można jeździć po jezdni i chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych.

Nowe przepisy zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób oraz przedmiotów i zwierząt. Kierujący będzie też zobowiązany sygnalizować zamiar skrętu za pomocą kierunkowskazu albo wyciągniętej ręki. Dzieci do 10. roku życia będą mogły korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie w strefach zamieszkania i wyłącznie pod opieką dorosłych.Pozostawione na chodnikach hulajnogi to niestety spore utrudnienie dla pieszych. Nowe przepisy mają to zmienić. Hulajnogę elektryczną będzie trzeba bowiem pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni. Pojazd będzie musiał być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.Od 20 maja na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby mundurowe będą mogły też skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.Nowa ustawa zakłada usunięcie pojazdu z drogi w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub utrudnia ruch i zagraża bezpieczeństwu.Stawka określona w ustawie za usunięcie pojazdu została ustalona w wysokości 123 zł za usunięcie i 23 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.