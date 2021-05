Maciej Konieczny: To było ważne głosowanie dla Polski i Europy

Poseł Maciej Konieczny — współzałożyciel i członek Zarządu Krajowego partii Razem, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, mówił, że fundusz odbudowy jest przede wszystkim ogromną szansą dla Polski i Europy.

Posłuchaj całej Rozmowy dnia.

– Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że było to bardzo ważne głosowanie dla Polski i Europy. Była to szansa na uruchomienie ogromnych funduszy, wyjście z bloków po pandemii, takie bloki pomocowe są też uruchamiane w USA czy Chinach. Dla nas Lewicy jest też ważne, że to silniejsza integracja Europy i silniejsze zakorzenienie Polski w Europie, dlatego podziękowaliśmy przedstawicielom opozycji, którzy zagłosowali mądrze, rozsądnie, że zagłosowali w interesie Polski. Na takie patriotycznej postawie można budować – powiedział Maciej Konieczny.