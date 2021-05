Wojewoda podsumował akcję „Zaszczep się w majówkę”

3614 mieszkańców regionu zaszczepiło się w ramach akcji „Zaszczep się w majówkę” w mobilnym punkcie w CKK Jordanki w Toruniu. Jak poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, woj. kujawsko-pomorskie otrzymało łącznie 3,5 tys. dawek preparatu Johnson&Johnson. Dzięki skorzystaniu z dawek technologicznych (czyli nadwyżki preparatu we fiolkach), możliwe było zaszczepienie większej liczby osób.

Wojewoda odniósł się do zarzutów o zlokalizowanie punktu w Toruniu.



- W Bydgoszczy działa już pierwszy pilotażowy punkt szczepień powszechnych, dlatego ten majówkowy został umiejscowiony w Toruniu - tłumaczy Mikołaj Bogdanowicz. - Toruń jest drugim co do wielkości miastem w województwie, a najważniejszą zasadą powinien być równy dostęp mieszkańców do szczepienia = argumentuje.



Według statystyk, Bydgoszcz góruje pod względem liczby zaszczepionych osób i dostępności terminów szczepień.



Bardzo duża frekwencja zmusiła wojewodę do wcześniejszego zamknięcia punktu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, który początkowo miał również działać 4 maja.