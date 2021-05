Rekordowa liczba chętnych, szczepionki się kończą. Akcja potrwa dzień krócej

Sprawdziły się nasze informacje, że akcja pod hasłem „Zaszczep się w majówkę" w Kujawsko-Pomorskiem potrwa krócej o jeden dzień. Zainteresowanie było tak wielkie, że zabrakło szczepionek.

Punkt na toruńskich Jordankach jest jednym z 16 w kraju, w którym odbywa się ogólnopolska akcja szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Punkt w Toruniu będzie w poniedziałek działał do wyczerpania zapasów.- W związku z rekordowym zainteresowaniem mieszkańców województwa akcją „Zaszczep się w majówkę," wyczerpiemy dziś całą dostępną pulę szczepionek. Wobec tego jesteśmy zmuszeni odwołać akcję szczepień w Toruniu zaplanowaną na 4 maja. Dziś pracujemy do wykorzystania ostatniej dawki – informuje w poniedziałek Urząd Wojewódzki.Akcja szczepień zaplanowana była początkowo na ok. 620 osób dziennie. - Zainteresowanie było jednak tak duże, że każdego dnia zwiększaliśmy pulę dostępnych szczepionek i wydłużaliśmy godziny pracy punktu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W poniedziałek wykonaliśmy już 700 szczepień. W sumie od 1 do 3 maja do godziny 14.00 wykonaliśmy blisko 3000 szczepień – relacjonują urzędnicy.